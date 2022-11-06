Бивол – о выходе на бой без флага: «Было такое правило, что без него выходим»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что его попросили выходить на бой с без российского флага.

При этом Дмитрий признался, что в раздевалке повесил не только российский триколор, но и флаг Кыргызстана.

«Прямо так не объяснили. Просто было такое правило, что давайте без флагов выходим. И уже не было смысла бодаться, ругаться. Все и так понимают.

И у нас сейчас в раздевалке тут, кстати, висят два флага – российский и кыргызский. Кыргызский флаг – где я начинал заниматься боксом, где родился, где меня ребята поддерживают, здесь очень много ребят было из Кыргызстана. Я тоже для них являюсь гордостью», – сказал Бивол.

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