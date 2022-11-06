В команде Канело заявили о намерении провести реванш с Биволом в начале 2023 года

Команда абсолютного чемпиона в суперсреднем весе сообщила, что мексиканец готов провести реванш с россиянином

«Сауль готов провести реванш с Биволом в начале 2023 года», – сказал представитель боксера.

В мае Бивол победил Канело единогласным решением судей. 5 ноября в Абу-Даби россиянин одержал победу над и защитил титул WBA в полутяжелом весе.

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