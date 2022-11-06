В команде Канело заявили о намерении провести реванш с Биволом в начале 2023 года
Команда абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса сообщила, что мексиканец готов провести реванш с россиянином Дмитрием Биволом
«Сауль готов провести реванш с Биволом в начале 2023 года», – сказал представитель боксера.
В мае Бивол победил Канело единогласным решением судей. 5 ноября в Абу-Даби россиянин одержал победу над Хильберто Рамиресом и защитил титул WBA в полутяжелом весе.
Дмитрий Бивол победил Хильберто Рамиреса и защитил титул WBA
Дмитрий Бивол: «У меня есть цель. Я хочу стать абсолютным чемпионом!»
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