Судейские записки боя Бивол – Рамирес

Опубликованы судейские записки боя между чемпионом WBA в полутяжелом весе и мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Поединок закончился победой россиянина единогласным решением судей — 118-110, 117-111, 117-111.

Стэнли Христодулу отдал Рамиресу три раунда – второй, восьмой и десятый. Жан Роберт Лэйн засчитал в пользу мексиканца шестой и десятый раунды, а Павел Кардини – седьмой, восьмой и десятый раунды.

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