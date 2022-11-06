Судейские записки боя Бивол – Рамирес
Опубликованы судейские записки боя между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом.
Поединок закончился победой россиянина единогласным решением судей — 118-110, 117-111, 117-111.
Стэнли Христодулу отдал Рамиресу три раунда – второй, восьмой и десятый. Жан Роберт Лэйн засчитал в пользу мексиканца шестой и десятый раунды, а Павел Кардини – седьмой, восьмой и десятый раунды.
Бивол без шансов вынес еще одного мексиканца: доминировал над Рамиресом и ярко защитил чемпионский титул!
Хильберто Рамирес: «Я сделал достаточно для победы, но судьи сделали свою работу»
Комментарии