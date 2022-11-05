Андре Уорд: «Отдаю предпочтение Биволу в бою с Рамиресом, хотя бы потому, что он возвращается после победы над Канело»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса.

«Необходимо отдать предпочтение Биволу, если и не по другим причинам, то хотя бы потому, что он возвращается после победы над .

Дмитрий повысил свой уровень. Он показал, что не просто хороший боксер, но еще и психологически устойчивый», – сказал Уорд.

Бой Бивола и Рамиреса за титул WBA в полутяжелом весе состоится 5 ноября в Абу-Даби.

Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса. Онлайн вечера бокса

Дмитрий Бивол: «Рамирес – один из самых сложных соперников»