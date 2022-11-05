Андре Уорд: «Отдаю предпочтение Биволу в бою с Рамиресом, хотя бы потому, что он возвращается после победы над Канело»
Бывший чемпион мира по боксу Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса.
«Необходимо отдать предпочтение Биволу, если и не по другим причинам, то хотя бы потому, что он возвращается после победы над Канело.
Дмитрий повысил свой уровень. Он показал, что не просто хороший боксер, но еще и психологически устойчивый», – сказал Уорд.
Бой Бивола и Рамиреса за титул WBA в полутяжелом весе состоится 5 ноября в Абу-Даби.
Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса. Онлайн вечера бокса
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