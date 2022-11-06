Дмитрий Бивол: «У меня есть цель. Я хочу стать абсолютным чемпионом!»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал победу над Хильберто Рамиресом, а также рассказал о планах на будущее.

«Я могу боксировать лучше. Мне противостоял хороший соперник, но его удары меня особенно не беспокоили. Я работал сериями, по три-четыре удара, старался держать в напряжении соперника.

Я доказал себе, что могу боксировать на высочайшем уровне, что могу побеждать лучших боксеров мира, что я – большой чемпион. Теперь я побил другого парня.

Рамирес был больше, чем я, но это не проблема. Теперь я бы хотел подраться за все пояса в этом весе.

У меня есть цель. Я хочу стать абсолютным чемпионом! Не имеет значения против кого мне драться», – сказал Бивол.

Россиянин на вечере бокса в Абу-Даби победил Рамиреса единогласным решением судей.

Дмитрий Бивол разбил Хильберто Рамиреса и защитил титул WBA! Онлайн вечера бокса