Дмитрий Бивол: «Я доказал, что могу быть лучшим парнем в мире. Лев – не самое большое животное в джунглях, но он король»

Чемпион WBA в полутяжелом весе дал комментарий после победы над .

«Я доказал, что могу быть лучшим парнем в мире. Лев – не самое большое животное в джунглях, но он король. Зурдо больше не имеет для меня значения», – сказал Бивол.

На вечере бокса в Абу-Даби Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей.

Бивол без шансов вынес еще одного мексиканца: доминировал над Рамиресом и ярко защитил чемпионский титул!

В команде Канело заявили о намерении провести реванш с Биволом в начале 2023 года