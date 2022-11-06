Дмитрий Бивол: «Я доказал, что могу быть лучшим парнем в мире. Лев – не самое большое животное в джунглях, но он король»

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Бивол - Рамирес Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол дал комментарий после победы над Хильберто Рамиресом.

«Я доказал, что могу быть лучшим парнем в мире. Лев – не самое большое животное в джунглях, но он король. Зурдо больше не имеет для меня значения», – сказал Бивол.

На вечере бокса в Абу-Даби Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей.

Бивол без шансов вынес еще одного мексиканца: доминировал над Рамиресом и ярко защитил чемпионский титул!

В команде Канело заявили о намерении провести реванш с Биволом в начале 2023 года

 

 

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