Хильберто Рамирес: «Я сделал достаточно для победы, но судьи сделали свою работу»
Мексиканский боксер Хильберто Рамирес дал комментарий после поражения от Дмитрия Бивола.
«Я выбрасывал много ударов. Думаю, я сделал достаточно для победы, но судьи сделали свою работу.
Благодарен, что смог оказаться здесь. Поздравляю Бивола и его команду с победой.
Что дальше? Я поеду домой, побуду с семьей и решу», – сказал Рамирес.
На вечере бокса в Абу-Даби Рамирес проиграл Биволу единогласным решением судей.
Бивол без шансов вынес еще одного мексиканца: доминировал над Рамиресом и ярко защитил чемпионский титул!
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