Хильберто Рамирес: «Я сделал достаточно для победы, но судьи сделали свою работу»

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Мексиканский боксер Хильберто Рамирес дал комментарий после поражения от Дмитрия Бивола.

«Я выбрасывал много ударов. Думаю, я сделал достаточно для победы, но судьи сделали свою работу.

Благодарен, что смог оказаться здесь. Поздравляю Бивола и его команду с победой.

Что дальше? Я поеду домой, побуду с семьей и решу», – сказал Рамирес.

На вечере бокса в Абу-Даби Рамирес проиграл Биволу единогласным решением судей.

Бивол без шансов вынес еще одного мексиканца: доминировал над Рамиресом и ярко защитил чемпионский титул!

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