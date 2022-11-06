Хильберто Рамирес: «Я сделал достаточно для победы, но судьи сделали свою работу»

Мексиканский боксер дал комментарий после поражения от .

«Я выбрасывал много ударов. Думаю, я сделал достаточно для победы, но судьи сделали свою работу.

Благодарен, что смог оказаться здесь. Поздравляю Бивола и его команду с победой.

Что дальше? Я поеду домой, побуду с семьей и решу», – сказал Рамирес.

На вечере бокса в Абу-Даби Рамирес проиграл Биволу единогласным решением судей.

Бивол без шансов вынес еще одного мексиканца: доминировал над Рамиресом и ярко защитил чемпионский титул!