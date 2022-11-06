Константин Цзю: «Бивол провел бой спокойно, разобрался без суеты»

Бывший чемпион мира по боксу отреагировал на победу над .

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул WBA в полутяжелом весе.

«Никаких сомнений в решении судей не было. Я судил также, как и они. У меня получилось 117:111. Дмитрий провел бой спокойно, разобрался без суеты.

Не сказал бы, что Рамирес такой классный боксер. Просто хороший боксер. Это не Канело. Он не бьющий, не было видно этого», – сказал Цзю.

Бивол без шансов вынес еще одного мексиканца: доминировал над Рамиресом и ярко защитил чемпионский титул!

В команде Канело заявили о намерении провести реванш с Биволом в начале 2023 года