Майкл Кьеза: «В следующие 10 лет легким дивизионом UFC будут управлять дагестанцы»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Майкл Кьеза Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Майкл Кьеза высказался относительно победы Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой в бою за вакантный титул в легком весе.

«Ислам сказал, что хочет долго защищать титул. И при этом здорово снова видеть Хабиба, и то, как он передавал титул.

Знаете, в следующие 10 лет легким дивизионом будут управлять дагестанцы», – считает Кьеза.

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