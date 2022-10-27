Майкл Кьеза: «В следующие 10 лет легким дивизионом UFC будут управлять дагестанцы»
Полусредневес UFC Майкл Кьеза высказался относительно победы Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой в бою за вакантный титул в легком весе.
«Ислам сказал, что хочет долго защищать титул. И при этом здорово снова видеть Хабиба, и то, как он передавал титул.
Знаете, в следующие 10 лет легким дивизионом будут управлять дагестанцы», – считает Кьеза.
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