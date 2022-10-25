Хабиб: «Братьям большего желаю, чем самому себе»
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией с победного боя Ислама Махачева за вакантный титул промоушена.
«Братьям большего желаю, чем самому себе», – написал Нурмагомедов под фото, где обнимает Махачева.
На UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил удушающим приемом во втором раунде Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом легкого дивизиона.
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