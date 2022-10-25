Хабиб: «Братьям большего желаю, чем самому себе»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией с победного боя Ислама Махачева за вакантный титул промоушена.

«Братьям большего желаю, чем самому себе», – написал Нурмагомедов под фото, где обнимает Махачева.

На UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил удушающим приемом во втором раунде Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом легкого дивизиона.

Махачев – чемпион UFC, но что дальше? Бой с Волкановски (лучшим в лиге), переход в новый вес и Конор

Махачев встретился с Оливейрой на следующий день после боя: «Ничего, кроме уважения»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные