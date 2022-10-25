Хабиб: «Братьям большего желаю, чем самому себе»

Экс-чемпион UFC в легком весе поделился фотографией с победного боя за вакантный титул промоушена.

«Братьям большего желаю, чем самому себе», – написал Нурмагомедов под фото, где обнимает Махачева.

На UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил удушающим приемом во втором раунде и стал новым чемпионом легкого дивизиона.

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