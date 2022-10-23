Хабиб про следующего соперника Махачева: «Или Волкановски, или Дариуш. В начале марта»

Экс-чемпион UFC в легком весе прокомментировал победу Ислама Махачева над и рассказал про планы на будущее.

«Я до боя говорил, что Ислам его закончит. Первый раунд был таким хорошим, плотным. Ислам зацепил его один или два раза.

Мы ожидали, что первый раунд будет плотным. Нам нужно было затянуть Оливейру в глубокие воды. Я очень рад победе. Ислам сотворил историю, которую невозможно описать одними словами.

У Ислама планка подраться до Рамадана. Я бы хотел, чтобы он подрался с . Конечно, есть еще с восемью победами.

Но Волкановски – первый номер рейтинга P4P, большое имя. Если UFC этого хочет, тогда вперед. Или Волкановски, или Дариуш. В начале марта», – сказал Хабиб.

Махачев – чемпион UFC, но что дальше? Бой с Волкановски (лучшим в лиге), переход в новый вес и Конор

Махачев уничтожил Оливейру и стал чемпионом UFC! Избил, заставил сдаться и получил титул от Хабиба