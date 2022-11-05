Яир Родригес бросил вызов Волкановски: «Все знают, что я следующий»

Мексиканский полулегковес UFC Яир Родригес бросил вызов чемпиону дивизиона .

«Эй, Алекс, ты человек слова? Мы обсуждали это в Далласе.

Все знают, что я следующий. Перт, Австралия», – написал Родригес.

На турнире UFC 277 в июле этого года между Родригесом и Волкановски произошел конфликт.

Махачев ответил Волкановски: «Я подпишу бумаги, не волнуйся. Пусть в UFC убедят тебя соперничать со мной. Они считают тебя маленьким»

Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой: «Ты человек слова?»