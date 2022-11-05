Яир Родригес бросил вызов Волкановски: «Все знают, что я следующий»
Мексиканский полулегковес UFC Яир Родригес бросил вызов чемпиону дивизиона Алексу Волкановски.
«Эй, Алекс, ты человек слова? Мы обсуждали это в Далласе.
Все знают, что я следующий. Перт, Австралия», – написал Родригес.
На турнире UFC 277 в июле этого года между Родригесом и Волкановски произошел конфликт.
Махачев ответил Волкановски: «Я подпишу бумаги, не волнуйся. Пусть в UFC убедят тебя соперничать со мной. Они считают тебя маленьким»
Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой: «Ты человек слова?»
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