Яир Родригес бросил вызов Волкановски: «Все знают, что я следующий»

Теги полулегкий вес UFC MMA Яир Родригес Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Мексиканский полулегковес UFC Яир Родригес бросил вызов чемпиону дивизиона Алексу Волкановски.

«Эй, Алекс, ты человек слова? Мы обсуждали это в Далласе.

Все знают, что я следующий. Перт, Австралия», – написал Родригес.

На турнире UFC 277 в июле этого года между Родригесом и Волкановски произошел конфликт.

Махачев ответил Волкановски: «Я подпишу бумаги, не волнуйся. Пусть в UFC убедят тебя соперничать со мной. Они считают тебя маленьким»

Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой: «Ты человек слова?»

 

 

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