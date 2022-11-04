Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой: «Ты человек слова?»

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Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски обратился к чемпиону в легком весе Исламу Махачеву с требованием подписать контракт на бой.

Напомним, что бойцы ранее на словах договорились подраться за пояс в 70 килограммах на одном из первых турниров UFC в 2023 году. В команде Махачева заявляли о желании провести поединок в Австралии.

«Ты человек слова? Давай сделаем это!» – написал Волкановски в соцсетях.

Дариуш сомневается, что бой Махачев – Волкановски состоится: «У Алекса достаточно достойных соперников в полулегком весе»

Волкановски ответил на обвинения в застое двух дивизионов: «Вы сомневаетесь, что я смогу драться каждые три месяца?»

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