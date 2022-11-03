Дариуш сомневается, что бой Махачев – Волкановски состоится: «У Алекса достаточно достойных соперников в полулегком весе»

Легковес UFC Бенеил Дариуш не уверен, что бой чемпиона его дивизиона и обладателя титула в полулегком весе состоится.

«Это все слухи. Не знаю, с кем мне придется драться, ведь в UFC говорят, что Махачев и Волкановски должны встретиться. Но это тоже не точно.

Если подумать, то у Алекса достаточно достойных соперников в его дивизионе, и у Махачева есть варианты, с кем встретиться в легком весе.

В будущем они могут построить более крупный бой, в котором встретятся чемпион полулегкого и легкого дивизионов.

Посмотрим, что будет дальше. Я не совсем уверен в том сценарии, который нам сейчас рисуют. Знаю одно: я неоднократно говорил, что являюсь лучшим в мире, и мне без разницы, кого поставят передо мной», – сказал Дариуш.

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