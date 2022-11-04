Махачев ответил Волкановски: «Я подпишу бумаги, не волнуйся. Пусть в UFC убедят тебя соперничать со мной. Они считают тебя маленьким»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил Алексу Волкановски, который призвал россиянина подписать контракт на бой.

«Как только я получу бумаги, я их подпишу, не волнуйся. А пока можешь наслаждаться своим первым местом в рейтинге P4P.

Просто постарайся сделать так, чтобы твои люди убедили UFC в том, что ты можешь соперничать со мной. Я слышал, они считают тебя слишком маленьким», – написал Махачев в соцсетях.

Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой: «Ты человек слова?»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные