Махачев ответил Волкановски: «Я подпишу бумаги, не волнуйся. Пусть в UFC убедят тебя соперничать со мной. Они считают тебя маленьким»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил Алексу Волкановски, который призвал россиянина подписать контракт на бой.
«Как только я получу бумаги, я их подпишу, не волнуйся. А пока можешь наслаждаться своим первым местом в рейтинге P4P.
Просто постарайся сделать так, чтобы твои люди убедили UFC в том, что ты можешь соперничать со мной. Я слышал, они считают тебя слишком маленьким», – написал Махачев в соцсетях.
Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой: «Ты человек слова?»
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