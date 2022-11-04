Махачев ответил Волкановски: «Я подпишу бумаги, не волнуйся. Пусть в UFC убедят тебя соперничать со мной. Они считают тебя маленьким»

Чемпион UFC в легком весе ответил , который призвал россиянина подписать контракт на бой.

«Как только я получу бумаги, я их подпишу, не волнуйся. А пока можешь наслаждаться своим первым местом в рейтинге P4P.

Просто постарайся сделать так, чтобы твои люди убедили UFC в том, что ты можешь соперничать со мной. Я слышал, они считают тебя слишком маленьким», – написал Махачев в соцсетях.

Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой: «Ты человек слова?»