Али Абдель-Азиз: «Если Волкановски хочет разрушить свое наследие, то пусть дерется с Махачевым. Все будет кончено за два раунда»

Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что чемпиону UFC в полулегком весе не стоит драться с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.

«Я очень уважаю Волкановски. Он удивительный боец и посол в спорте. Но если он хочет разрушить свое наследие – вперед, сражайся с Махачевым.

Я не могу говорить гадости про Алекса, потому что он мне нравится, но как он собирается победить Ислама? Он не сможет этого сделать.

Если ты хочешь разрушить свое наследие, если хочешь потерять свое место, вперед, иди дерись с Исламом. Все будет кончено за два раунда.

Алекс слишком мал для этого дивизиона», – считает Абдель-Азиз.

Бой Махачева и Волкановски запланирован 11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте.

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