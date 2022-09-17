Канело: «Хочу, чтобы Рамирес победил Бивола. Он мексиканец, и я на его стороне»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал, за кого будет болеть в бою и .

«Хочу, чтобы Рамирес победил Бивола. Он мексиканец, и я на его стороне.

Реванш с Биволом? Все зависит от результата. Если он проиграет Рамиресу, то я сомневаюсь, что у нас состоится реванш.

Дмитрий должен спуститься ко мне в дивизион? Нет, мы будет драться с полутяжелом весе», – сказал Канело.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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