Дариуш про бой с Физиевым: «Не исключаю этот вариант, но в идеале было бы подраться с Оливейрой»
Легковес UFC Бенеил Дариуш ответил на вопрос о потенциальном поединке с Рафаэлем Физиевым.
«Не знаю, кто станет следующим соперником для меня. Возможно, я начну спрашивать болельщиков.
Ребята, как вы думаете, кто на самом деле сможет победить меня? Возможно, вы назовете парня, который согласится драться со мной.
Физиев хороший боец, мне нравится бой с ним. Не исключаю этот вариант, но в идеале было бы подраться с Чарльзом Оливейрой», – сказал Дариуш.
На UFC 280 в Абу-Даби Дариуш победил единогласным решением судей Матеуша Гамрота.
Дариуш хочет драться на UFC 284: «Хороший вариант встретиться с победителем боя Порье – Чендлер»
Хавьер Мендес: «Дариуш заслужил стать следующим соперником Махачева. Но фанаты хотят, чтобы Ислам подрался с Волкановски»
Комментарии