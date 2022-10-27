Дариуш про бой с Физиевым: «Не исключаю этот вариант, но в идеале было бы подраться с Оливейрой»

Легковес UFC Бенеил Дариуш ответил на вопрос о потенциальном поединке с .

«Не знаю, кто станет следующим соперником для меня. Возможно, я начну спрашивать болельщиков.

Ребята, как вы думаете, кто на самом деле сможет победить меня? Возможно, вы назовете парня, который согласится драться со мной.

Физиев хороший боец, мне нравится бой с ним. Не исключаю этот вариант, но в идеале было бы подраться с , – сказал Дариуш.

На UFC 280 в Абу-Даби Дариуш победил единогласным решением судей Матеуша Гамрота.

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