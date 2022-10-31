Патрики Фрейре: «Оливейра мог уйти от приема Махачева, но даже не попытался»

Чемпион Bellator в легком весе раскритиковал за поражение на 280.

Бразилец проиграл россиянину удушающим приемом во втором раунде.

«Смена часовых поясов повлияла на Чарльза. Он прибыл в Абу-Даби слишком поздно и не оставил себе времени на адаптацию.

Что касается технических аспектов, то Чарльз был слишком пассивен. Он не дрался так, как он делал этого в последних нескольких боях.

Думаю, он мог уйти от приема Махачева, но даже не попытался», – сказал Фрейре.

Джо Роган: «Махачев – это просто нечто, это новая чертова реальность»

Треугольник – любимый прием не только Хабиба, но и Махачева. Только в арсенале Ислама их 3 вида: руками, ногами – и даже обратный замок!