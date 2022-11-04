Порье – о победе Махачева над Оливейрой: «Он одолел Чарльза на его же поле»

Топовый легковес UFC Дастин Порье оценил выступление в поединке с .

Напомним, что Махачев оказался сильнее Оливейры в главном событии UFC 280, поймав Чарльза на ручной треугольник во втором раунде.

«Теперь он чемпион. Это был сладкий вечер для него. Он меня сильно впечатлил. Ударка Махачева в сочетании с борьбой – это огромное преимущество для него.

В нынешнюю эпоху смешанных единоборств ты не можешь быть бойцом, у которого есть одна сильная сторона. Ты должен делать все.

Ты должен быть бойцом ММА, и Махачев это показал. Он вышел, потряс и одолел Оливейру на его же поле. Это самый высокий уровень», – сказал Порье.

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Бенеил Дариуш: «Чендлер зациклен на том, чтобы выглядеть интересным и захватывающим, и он проиграл два боя. Я склоняюсь к победе Порье»