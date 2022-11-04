Вице-президент ACA – о судействе боя О’Мэлли и Яна: «Шон был результативнее в первом и третьем раундах»

Асланбек Бадаев, вице-президент , заявил, что Шон О’Мэлли заслужил победу в бою с , если учитывать его работу в стойке.

«Второй раунд выиграл Ян. Третий, я считаю, выиграл О’Мэлли, а первый можно было отдать как туда, так и сюда.

Отдали бы Петру – это было бы хорошее решение. Отдали О’Мэлли – это тоже не самое страшное решение.

Мы должны понимать, что О’Мэлли очень много попадал, и это очки. Ущерб с его стороны тоже был – не меньше, если не больше, чем у Яна.

Тейкдауны были, но Петя не извлекал из них больших дивидендов. Тейкдаун – это черточка, балл, если ты сидишь и считаешь. Ну перевел и перевел, а что дальше?

Первые два аспекта у судей – результативность и ущерб. Я считаю, что в этом О’Мэлли был впереди в первом и третьем раундах», – сказал Бадаев.

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