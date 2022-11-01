Шон О’Мэлли: «Мое колено чуть не вышибло Яна из UFC в Bellator»

Топовый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли считает, что был близок к окончанию карьеры Петра Яна в сильнейшей лиге мира.

Напомним, что бойцы разделили октагон в главном карде турнира UFC 280, победу раздельным решением судей одержал американец.

«Я был опасен в третьем раунде. Я чуть не снес Яну голову. Я ударил его коленом, рассек его, нанес пару ударов, и потом еще добавил колено, когда он был у сетки.

Я чуть было не вышиб из UFC. Я знаю, что он говорил об уходе из UFC. Мое колено чуть не отправило его в или ONE FC», – подытожил Шон.

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