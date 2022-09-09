Дмитрий Бивол: «Пока не вижу вариантов, чтобы бой с Бетербиевым состоялся»

Чемпион WBA Дмитрий Бивол оценил вероятность организации боя с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

« Пока что я не вижу варианта, что встреча с Бетербиевым вот-вот может состояться. Еще год назад я видел эту возможность, когда шел на бой с (Умаром) Саламовым и когда были разрешены титульные поединки в России.

Тогда я видел, что это может случиться. Сейчас — пока, наверное, нет. Бывает, события так разворачиваются… Может, прям завтра все закрутится так, что я буду видеть этот поединок.

А сейчас я вижу, что есть потенциальный бой с Канело, а также с (Джошуа) Буатси или тем же Каллумом Смитом. Вы же сами видите и понимаете, почему это может случиться.

А как это может быть с Артуром Бетербиевым… Пока эта встреча проглядывается хуже, чем озвученные мною варианты», – сказал Бивол.

5 ноября в Абу-Даби Бивол подерется с Хильберто Рамиресом.

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