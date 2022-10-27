Боб Арум: «Бетербиев родился в России, но жил и работал в Канаде. Так что он настоящий канадец»

Теги Боб Арум полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Энтони Ярд Бивол - Рамирес Бокс/MMA/UFC

Промоутер Боб Арум высказался относительно возможного боя Артура Бетербиева с победителем поединка Дмитрий Бивол – Хильберто Рамирес.

«Кто бы ни выиграл бой между Биволом и Рамиресом, и если Бетербиев победит Ярда, он будет готов объединить титулы.

Артур будет готов подраться с кем угодно. Бетербиев всегда готов встретиться с самым сильным доступным соперником. Это мне нравится в нем.

Бетербиев родился в Чечне, то есть в России, но жил и работал в Канаде более десяти лет. Так что он настоящий канадец, насколько это возможно», – сказал Арум.

Фрэнк Уоррен анонсировал бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда 28 января 2023 года

Дмитрий Бивол: «Предпочитаю подраться с Бетербиевым после боя с Рамиресом. Если будет реванш с Канело – без проблем»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные