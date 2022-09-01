Дмитрий Бивол: «Предпочитаю подраться с Бетербиевым после боя с Рамиресом. Если будет реванш с Канело – без проблем»

Чемпион WBA в полутяжелом весе рассказал, с кем бы хотел подраться после поединка с .

«Я сосредоточен на своей карьере. Сейчас у меня есть Рамирес, я должен победить его, а дальше посмотрим. Если будет реванш, то без проблем. Возможно, мы проведем другой бой.

Не думаю о реванше с Канело. Все зависит от меня – захочу ли я дать реванш или нет. Я выиграл первый бой, но сейчас не думаю о реванше. Я думаю только о поединке 5 ноября.

Предпочитаю подраться с , потому что он владеет тремя поясами в моем весе. Это поединок, который я хочу», – сказал Бивол.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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