Фрэнк Уоррен анонсировал бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда 28 января 2023 года

Британский боксерский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что стал следующим соперником чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева.

«Ярд собирается драться на том же карде, что и Зак Паркер, а затем у него будет бой за три титула, и это будет 28 января следующего года. Он не дрался уже 12 месяцев, так что ему нужно избавиться от ржавчины на ринге», – сказал Уоррен.

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