Бенеил Дариуш: «Я не конфликтный и мало говорю о своей вере. Вероятно, по этой причине я далек от титульника»

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш предположил, что не получает шанса подраться за титул из-за скромного и непубличного образа жизни и нежелания раскручивать бои через трэшток.

«Я не знаю в чем дело. Возможно это из-за того, что я не так много говорю о своей вере или не являюсь конфликтным парнем, который постоянно скандалит во время официальных мероприятий.

Кажется, в ММА сейчас отдают предпочтение такому стилю, чтобы сделать бои более масштабными. Вы говорите много, даже можете дать пощечину своему сопернику.

Так сейчас строятся бои. На самом деле вы не увидите меня вовлеченным в подобные вещи. Так что, вероятно, это является причиной, почему меня не сильно подпускают к чемпионскому титулу», – сказал Дариуш.

Дариуш про бой с Физиевым: «Не исключаю этот вариант, но в идеале было бы подраться с Оливейрой»

Ислам Махачев: «Бой с Волкановски интереснее, чем с Дариушем. Кого UFC даст, с тем и буду драться»