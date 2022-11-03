Хавьер Мендес: «Махачев защитит титул против Волкановски, а затем сразится с Дариушем»

Тренер зала АКА Хавьер Мендес рассказал о планах чемпиона UFC в легком весе .

«Ожидаю, что он защитит титул против . Это ни в коем случае не будет легко, потому что Алекс лидер общего рейтинга, но я чувствую, что Ислам его побьет.

Затем, вероятно, будет защита с . Думаю, он на 100% заслужил получить титульный шанс следующим.

Он заслужил, но политика такова, что все взгляды будут прикованы к Алексу, который поднимется в весе и бросит вызов Исламу. Вы знаете, что прежде всего это развлечение», – сказал Мендес.

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