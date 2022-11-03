Хавьер Мендес: «Махачев защитит титул против Волкановски, а затем сразится с Дариушем»
Тренер зала АКА Хавьер Мендес рассказал о планах чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.
«Ожидаю, что он защитит титул против Алекса Волкановски. Это ни в коем случае не будет легко, потому что Алекс лидер общего рейтинга, но я чувствую, что Ислам его побьет.
Затем, вероятно, будет защита с Бенеилом Дариушем. Думаю, он на 100% заслужил получить титульный шанс следующим.
Он заслужил, но политика такова, что все взгляды будут прикованы к Алексу, который поднимется в весе и бросит вызов Исламу. Вы знаете, что прежде всего это развлечение», – сказал Мендес.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в Перте (Австралия).
Вадим Немков: «Махачев переедет Волкановски. У Ислама серьезная физика, борьба и контроль»
Волкановски – о бое с Махачевым: «Он никогда не встречался с бойцами с такой расчетливой работой ног»
Комментарии