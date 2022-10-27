Ислам Махачев: «Бой с Волкановски интереснее, чем с Дариушем. Кого UFC даст, с тем и буду драться»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, почему бой с Алексом Волкановски интереснее поединка с Бенеилом Дариушем.
«Волкановски интереснее, потому что это объединение двух поясов. Это всегда громкие бои, когда два чемпиона встречаются. Для фанатов, я думаю, это один из интереснейших боев.
Но и заслуг Дариуша я никак не принижаю, потому что у него тоже довольно внушительная победная серия. Он победил хороших соперников.
Я никогда не выбирал себе соперников. Кого UFC даст, с тем и буду драться», – сказал Махачев.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.
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