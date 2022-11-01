Волкановски – о бое с Махачевым: «Он никогда не встречался с бойцами с такой расчетливой работой ног»

Чемпион UFC в полулегком весе рассказал, за счет чего ему удастся сдержать борьбу .

Напомним, что австралиец был назван претендентом на титул в легком весе, которым после турнира UFC 280 владеет Махачев.

«Я не собираюсь просто стоять перед ним. Ему придется решить самую сложную головоломку в его жизни. Я буду много двигаться, что доставит Исламу проблемы.

Он попытается схватить мою ногу, но опять же, для этого ему потребуется занять правильное положение, чтобы чувствовать себя комфортно.

Ему потребуется время, чтобы приспособится и сделать это. Когда Махачев поймет, что не может выйти на позицию, с которой легко переведет меня, то почувствует отчаяние.

Это вещи, с которыми ему придется иметь дело. Он никогда не встречался с бойцами с такой расчетливой работой ног», – сказал Волкановски.

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