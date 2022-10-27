Волкановски про бой с Махачевым: «Хочу увидеть, как легко он сломается, когда все пойдет не так, как он планировал»

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя с .

«Я не собираюсь стоять перед ним. При всем уважении к Чарльзу Оливейре, я заранее говорил, что Ислам победит, потому что Чарльз слишком прямолинейный: он стоит перед соперником или идет на него, поэтому по нему легко попасть и перевести.

Со мной такого не будет. Я собираюсь много двигаться, и это станет проблемой для Махачева, потому что он лишится комфортной позиции для прохода в ноги. Я отлично двигаюсь, и мою работу на ногах будет трудно просчитать.

Ислам называет меня коротышкой, но даже не понимает, что это помогает мне в боях с такими парнями, как он.

Да, преимущество в весе и габаритах имеет значение, но я маленький и коренастый, и поэтому такого коротышку как я очень трудно перевести и еще труднее удержать внизу. Тем более, что я буду работать над этим следующие три-четыре месяца.

С нетерпением жду возможности увидеть лицо Махачева, когда он поймет, что все не так просто, как он ожидал. Хочу увидеть, как легко он сломается, когда все пойдет не так, как он планировал», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.

Мендес про бой Махачев – Волкановски: «Вес Ислама станет главным преимуществом для нас»

Майкл Биспинг: «Не думаю, что Махачев станет чемпионом двух дивизионов»