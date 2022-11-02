Вадим Немков: «Махачев переедет Волкановски. У Ислама серьезная физика, борьба и контроль»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе оценил шансы чемпиона UFC в легком весе в бою с Алексом Волкановски.

«Если честно, я думал Чарльз Оливейра самый такой конкурентный и приспособленный боец. Он переехал всех катком. Поэтому Ислам стал чемпионом надолго.

Это бразилец легко прошел Джастина Гейджи, Дастина Порье и Майкла Чендлера, а Ислам просто переехал Оливейру, не дав ему ни шанса.

Думаю, что и Алекса Волкановски Ислам переедет. У Махачева серьезная физика, борьба и контроль. Ислам выиграет», – сказал Немков.

Бой Махачева и Волкановски может 11 февраля возглавить 284 в Перте (Австралия).

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