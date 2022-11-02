Вадим Немков: «Махачев переедет Волкановски. У Ислама серьезная физика, борьба и контроль»
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков оценил шансы чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою с Алексом Волкановски.
«Если честно, я думал Чарльз Оливейра самый такой конкурентный и приспособленный боец. Он переехал всех катком. Поэтому Ислам стал чемпионом надолго.
Это бразилец легко прошел Джастина Гейджи, Дастина Порье и Майкла Чендлера, а Ислам просто переехал Оливейру, не дав ему ни шанса.
Думаю, что и Алекса Волкановски Ислам переедет. У Махачева серьезная физика, борьба и контроль. Ислам выиграет», – сказал Немков.
Бой Махачева и Волкановски может 11 февраля возглавить UFC 284 в Перте (Австралия).
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