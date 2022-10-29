Майкл Чендлер: «Вынужден забрать свои слова назад. Махачев – наш чемпион»
Американский легковес UFC Майкл Чендлер прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой за вакантный титул.
На UFC 280 в Абу-Даби россиянин победил бразильца удушающим приемом во втором раунде.
«Ислам доказал всем, что является именно тем, за кого себя выдавал. Я вынужден забрать свои слова назад. Ислам – наш чемпион.
Надеюсь, я смогу победить 12 ноября и сразиться с ним в титульном поединке», – сказал Чендлер.
12 ноября на UFC 281 Чендлер подерется с Дастином Порье.
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