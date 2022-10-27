Дариуш хочет драться на UFC 284: «Хороший вариант встретиться с победителем боя Порье – Чендлер»

Легковес UFC Бенеил Дариуш намерен вернуться в октагон 11 февраля на турнире UFC 284 в австралийском Перте.

«Готов вернуться 11 февраля, если мне будет с кем драться. Я немного взволнован, потому что хочу поехать в Австралию и подраться там.

В идеале, хочу встретиться с сильным соперником, но это сложно. - отличная кандидатура, но будет ли он готов? Захочет ли драться так быстро после поражения?

Если не Оливейра, то я не уверен, что кто-то из первой пятерки заинтересует бой со мной. Хороший вариант встретиться с победителем боя – , но сомневаюсь, что кто-то из парней согласится подраться со мной», – сказал Дариуш.

На UFC 280 в Абу-Даби Дариуш победил единогласным решением судей Матеуша Гамрота.

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