Хавьер Мендес: «Дариуш заслужил стать следующим соперником Махачева. Но фанаты хотят, чтобы Ислам подрался с Волкановски»

Тренер зала АКА Хавьер Мендес рассказал, кого считает достойным соперник для чемпиона UFC в легком весе .

«Если говорить с точки зрения спорта, то заслужит стать следующим соперником Ислама. Он на 100% заслужил получить титульный бой.

Но, поскольку это развлекательный вид спорта, то фанаты хотят, чтобы и Ислам подрались друг с другом.

В октагоне встретятся король полулегкого веса против короля легкого дивизиона», – сказал Мендес.

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