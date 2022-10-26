Хавьер Мендес: «Дариуш заслужил стать следующим соперником Махачева. Но фанаты хотят, чтобы Ислам подрался с Волкановски»
Тренер зала АКА Хавьер Мендес рассказал, кого считает достойным соперник для чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.
«Если говорить с точки зрения спорта, то Бенеил Дариуш заслужит стать следующим соперником Ислама. Он на 100% заслужил получить титульный бой.
Но, поскольку это развлекательный вид спорта, то фанаты хотят, чтобы Алекс Волкановски и Ислам подрались друг с другом.
В октагоне встретятся король полулегкого веса против короля легкого дивизиона», – сказал Мендес.
Бой Махачева и Волкановски может состояться 11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте.
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