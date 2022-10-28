Джон Джонс призвал Миочича подписать контракт на бой: «На UFC 282 будет огонь, который ты не потушишь»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс обратился к бывшему чемпиону в тяжелом весе , с которым «Боунз» может подраться на турнире UFC 282.

«Я задам тебе жару, Стипе Миочич – это будет огонь, который ты не сможешь потушить. Подпиши контракт! UFC 282», – написал Джонс в соцсетях.

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