Джон Джонс призвал Миочича подписать контракт на бой: «На UFC 282 будет огонь, который ты не потушишь»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс обратился к бывшему чемпиону в тяжелом весе Стипе Миочичу, с которым «Боунз» может подраться на турнире UFC 282.
«Я задам тебе жару, Стипе Миочич – это будет огонь, который ты не сможешь потушить. Подпиши контракт! UFC 282», – написал Джонс в соцсетях.
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