Тренер Нганну – о возвращении Фрэнсиса: «Можно было бы провести бой в январе или феврале»

Эрик Никсик, тренер чемпиона в тяжелом весе , заявил, что к концу 2022-началу 2023 года его подопечный будет готов вернуться в октагон. Напомним, что камерунец не дрался с января 2022 года из-за травмы колена.

«Бой, который имеет наибольший смысл, это поединок с Джоном Джонсом. Это бой, который мы все хотим. Мы смотрим на это так – Джон Джонс был вне игры два с половиной года.

Если мы не сможем сделать это в декабре, в зависимости от графика UFC, можно было бы провести бой в январе или феврале, примерно в эти сроки», – сказал тренер.

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