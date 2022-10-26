Бивол про призыв Рамиреса ставить дом на его победу: «На меня никогда, пожалуйста, не ставьте деньги»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол отреагировал на заявление Хильберто Рамиреса, который призвал болельщиков ставить дома на его победу.
«Я никому не рекомендую ставить деньги на кого-то, если честно. На меня никогда, пожалуйста, не ставьте деньги.
В этой жизни каждый строит планы, каждый чего-то хочет. Если выслушивать каждого, кто чего-то хочет, можно просто устать.
Я хочу победить 5 ноября, а дальше посмотрим, что будет», – сказал Бивол.
Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.
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