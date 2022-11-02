Бой Бивола и Рамиреса все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В субботу 5 ноября на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и мексиканца Хильберто Рамиреса.
Где смотреть и во сколько бой Бивола и Рамиреса?
Вечер бокса начнется 5 ноября в 18:00 по московскому времени. Бой Бивола и Рамиреса в прямом эфире покажет «Первый канал». Начало трансляции в 23:50 мск.
Кард турнира
Помимо Бивола и Рамиреса, на ринге встретятся:
- Шавкат Рахимов (Таджикистан) — Зелфа Барретт (Великобритания);
- Шантель Кэмерон (Великобритания) — Джессика Маккаскилл «США);
- Галай Яфай (Великобритания) — Гохан Родригес Гарсия (Мексика)
- Халид Яфай (Великобритания) — Джеральд Паклар (Филиппины).
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