Бой Бивола и Рамиреса все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В субботу 5 ноября на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой чемпиона WBA в полутяжелом весе и мексиканца .

Где смотреть и во сколько бой Бивола и Рамиреса?

Вечер бокса начнется 5 ноября в 18:00 по московскому времени. Бой Бивола и Рамиреса в прямом эфире покажет «Первый канал». Начало трансляции в 23:50 мск.

Кард турнира

Помимо Бивола и Рамиреса, на ринге встретятся: