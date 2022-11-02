Бой Бивола и Рамиреса все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Бивол - Рамирес Бокс/MMA/UFC

В субботу 5 ноября на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и мексиканца Хильберто Рамиреса.

Где смотреть и во сколько бой Бивола и Рамиреса?

Вечер бокса начнется 5 ноября в 18:00 по московскому времени. Бой Бивола и Рамиреса в прямом эфире покажет «Первый канал». Начало трансляции в 23:50 мск.

Кард турнира

Помимо Бивола и Рамиреса, на ринге встретятся:

  • Шавкат Рахимов (Таджикистан) — Зелфа Барретт (Великобритания);
  • Шантель Кэмерон (Великобритания) — Джессика Маккаскилл «США);
  • Галай Яфай (Великобритания) — Гохан Родригес Гарсия (Мексика)
  • Халид Яфай (Великобритания) — Джеральд Паклар (Филиппины).

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