Сергей Кузьмин: «С явным преимуществом Бивол разберется с Рамиресом»
Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом.
«У нас опять, можно так сказать, мексиканское дерби. Дмитрий будет уничтожать мексиканца, потому что на его пути сейчас обязательный претендент в лице Рамиреса.
Это боец с 44 боями и нулем в графе поражений. Терпеливый, как любой мексиканец. Бьющий, имеющий удар, но медленный, стоящий на ногах.
Я считаю, что не с легкостью, но с явным преимуществом Дмитрий разберется с ним», – сказал Кузьмин.
Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.
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