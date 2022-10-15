Сергей Кузьмин: «С явным преимуществом Бивол разберется с Рамиресом»

Российский тяжеловес поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBA в полутяжелом весе и мексиканцем .

«У нас опять, можно так сказать, мексиканское дерби. Дмитрий будет уничтожать мексиканца, потому что на его пути сейчас обязательный претендент в лице Рамиреса.

Это боец с 44 боями и нулем в графе поражений. Терпеливый, как любой мексиканец. Бьющий, имеющий удар, но медленный, стоящий на ногах.

Я считаю, что не с легкостью, но с явным преимуществом Дмитрий разберется с ним», – сказал Кузьмин.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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