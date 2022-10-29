Бивол может выйти на бой с Рамиресом с флагом России

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Бивол - Рамирес Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол может выйти на ринг для защиты титула в бою с Хильберто Рамиресом с российским флагом.

«Обсуждается вопрос о том, чтобы Бивол вышел на бой под флагом России. Многое будет зависеть от позиции WBA. Ведутся переговоры», – сообщили в команде боксера.

Сам Бивол подтвердил информацию.

«Да, такое может быть. Вопрос в позиции WBA», – сказал россиянин.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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