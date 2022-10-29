Бивол может выйти на бой с Рамиресом с флагом России
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол может выйти на ринг для защиты титула в бою с Хильберто Рамиресом с российским флагом.
«Обсуждается вопрос о том, чтобы Бивол вышел на бой под флагом России. Многое будет зависеть от позиции WBA. Ведутся переговоры», – сообщили в команде боксера.
Сам Бивол подтвердил информацию.
«Да, такое может быть. Вопрос в позиции WBA», – сказал россиянин.
Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.
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