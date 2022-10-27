Андрей Орловский: «Махачев красавчик. Я был уверен, что он победит Оливейру, но не думал, что так быстро и так легко»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе прокомментировал победу над Чарльзом Оливейрой.

«Есть ли бойцы в UFC, способные победить Махачева? Не знаю. Мне будет интересно посмотреть на его бой против .

Ислам вообще красавчик. Я был уверен, что он выиграет, но не думал, что так быстро и так легко.

Как ни крути, у Оливейры джиу-джитсу на высоте, а Махачев его так задушил. Молодец, сейчас отдохнет и будет драться. Но не где-то там, в США или Абу-Даби, а именно в Австралии. Поэтому поглядим. Первый серьезный тест для Ислама.

– красавчик. Я имею в виду то, что после того, как он стал чемпионом, у него защита сразу будет серьезной. А Чарльз далеко не пацан и не какой-то любитель», – сказал Орловский.

Махачев – чемпион UFC, но что дальше? Бой с Волкановски (лучшим в лиге), переход в новый вес и Конор

Треугольник – любимый прием не только Хабиба, но и Махачева. Только в арсенале Ислама их 3 вида: руками, ногами – и даже обратный замок!