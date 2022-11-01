Уиттакер – о бое Махачева и Волкановски: «Исламу будет нелегко сломить Алекса»
Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер заявил, что не видит Ислама Махачева явным фаворитом боя против Алекса Волкановски.
Напомним, что россиянин и австралиец должны подраться за пояс в легком весе в начале 2023 года.
«Волкановски отличный боец, который очень хорошо сложен. Навыки Алекса на очень высоком уровне. Он сильный парень.
Я думаю, что Алекс сможет контролировать ход боя своими ударами, а его сила и выносливость, которая также на высоком уровне, помогут избежать неприятностей. Я не думаю, что Исламу будет легко сломить его, как все этого ожидают», – считает Уиттакер.
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