Уиттакер – о бое Махачева и Волкановски: «Исламу будет нелегко сломить Алекса»

Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер заявил, что не видит явным фаворитом боя против .

Напомним, что россиянин и австралиец должны подраться за пояс в легком весе в начале 2023 года.

«Волкановски отличный боец, который очень хорошо сложен. Навыки Алекса на очень высоком уровне. Он сильный парень.

Я думаю, что Алекс сможет контролировать ход боя своими ударами, а его сила и выносливость, которая также на высоком уровне, помогут избежать неприятностей. Я не думаю, что Исламу будет легко сломить его, как все этого ожидают», – считает Уиттакер.

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