Сехудо попросил бой с О’Мэлли: «Как насчет разыграть временный титул в Австралии?»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо хочет подраться с Шоном О’Мэлли за временный титул в легчайшем весе.
«Эй, Дэйна Уайт, так как Дензел Стерлинг хочет работать над своей рэп-карьерой, как насчет меня против О’Мэлли за временный титул в Австралии?
Я не большого роста, поэтому мне привычно находиться внизу», – написал Сехудо.
Стерлинг про бой с Сехудо: «Сейчас этот поединок никого не интересует»
Сехудо – Стерлингу: «Привет, убогий Алджо. Подпиши контракт»
Комментарии