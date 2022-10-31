Сехудо попросил бой с О’Мэлли: «Как насчет разыграть временный титул в Австралии?»

Бывший чемпион в двух весовых категориях хочет подраться с ’Мэлли за временный титул в легчайшем весе.

«Эй, Дэйна Уайт, так как Дензел Стерлинг хочет работать над своей рэп-карьерой, как насчет меня против О’Мэлли за временный титул в Австралии?

Я не большого роста, поэтому мне привычно находиться внизу», – написал Сехудо.

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