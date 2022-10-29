Умар Нурмагомедов: «К 2024 году и у меня будет золото на поясе»

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов высказался относительно чемпионских перспектив.

«Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут.

Очень сильно спешу стать чемпионом, хотя и понимаю, что это будет нескоро (как бы сильно этого я ни хотел, не дадут). К 2024 году и у меня будет золото на поясе», – написал боец.

В последнем бою в июне Нурмагомедов победил единогласным решением судей Нейта Манесса.

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