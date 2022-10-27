Умар Нурмагомедов: «Как О’Мэлли может быть первым номером рейтинга, когда в дивизионе так много монстров, способных его сожрать?»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Умар Нурмагомедов Петр Ян - Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов не доволен обновленным рейтингом, в котором Шон О’Мэлли занял первую строчку.

«Как О’Мэлли может быть первым номером рейтинга, когда в дивизионе так много монстров, способных его сожрать?» – написал Нурмагомедов.

На UFC 280 в Абу-Даби О’Мэлли победил раздельным решением судей Петра Яна.

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