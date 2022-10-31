Усик про бой Фьюри и Чисоры: «Думаю ли я, что Тайсон боится меня? Я это знаю»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора бокс Усик - Фьюри Фьюри - Чисора Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик высказался об организации боя Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.

«Меня это чуть-чуть смешит. Ну зачем он это делает? Мы с ним договаривались, а он бегает куда-то и говорит, что типа я не хочу бороться.

Думаю ли я, что он боится меня? Я это знаю», – сказал Усик.

Третий бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.

Усик про бой Фьюри – Чисора: «Тайсон сошел с ума»

Бой Усика и Фьюри может состояться в марте в Саудовской Аравии (ESPN)

 

 

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