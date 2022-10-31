Усик про бой Фьюри и Чисоры: «Думаю ли я, что Тайсон боится меня? Я это знаю»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе высказался об организации боя и .

«Меня это чуть-чуть смешит. Ну зачем он это делает? Мы с ним договаривались, а он бегает куда-то и говорит, что типа я не хочу бороться.

Думаю ли я, что он боится меня? Я это знаю», – сказал Усик.

Третий бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.

Усик про бой Фьюри – Чисора: «Тайсон сошел с ума»

Бой Усика и Фьюри может состояться в марте в Саудовской Аравии (ESPN)