Усик про бой Фьюри и Чисоры: «Думаю ли я, что Тайсон боится меня? Я это знаю»
Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик высказался об организации боя Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.
«Меня это чуть-чуть смешит. Ну зачем он это делает? Мы с ним договаривались, а он бегает куда-то и говорит, что типа я не хочу бороться.
Думаю ли я, что он боится меня? Я это знаю», – сказал Усик.
Третий бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.
Усик про бой Фьюри – Чисора: «Тайсон сошел с ума»
Бой Усика и Фьюри может состояться в марте в Саудовской Аравии (ESPN)
Комментарии