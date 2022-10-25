Бой Усика и Фьюри может состояться в марте в Саудовской Аравии (ESPN)

Журналист ESPN Майк Коппинджер сообщил, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между и может состояться в марте в Саудовской Аравии.

«До сих пор продолжаются переговоры о поединке Фьюри с Усиком в Саудовской Аравии в марте за четыре пояса.

Я полагаю, что Фьюри рассматривал бой с Энтони Джошуа как разминочный. Он не думал, что Джошуа станет для него большим вызовом.

Похоже, оказался единственным доступным соперником, у которого большое имя в Великобритании. Чисора — достойный соперник. Проблема в том, что Фьюри побил его уже дважды, поэтому кто действительно хочет смотреть это снова?» – написал Коппинджер.

Бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.

Усик про бой Фьюри – Чисора: «Тайсон сошел с ума»

Официально: бой Фьюри – Чисора состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма»