Бой Усика и Фьюри может состояться в марте в Саудовской Аравии (ESPN)
Журналист ESPN Майк Коппинджер сообщил, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться в марте в Саудовской Аравии.
«До сих пор продолжаются переговоры о поединке Фьюри с Усиком в Саудовской Аравии в марте за четыре пояса.
Я полагаю, что Фьюри рассматривал бой с Энтони Джошуа как разминочный. Он не думал, что Джошуа станет для него большим вызовом.
Похоже, Дерек Чисора оказался единственным доступным соперником, у которого большое имя в Великобритании. Чисора — достойный соперник. Проблема в том, что Фьюри побил его уже дважды, поэтому кто действительно хочет смотреть это снова?» – написал Коппинджер.
Бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.
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Официально: бой Фьюри – Чисора состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма»
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