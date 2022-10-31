Фьюри про срыв боя с Усиком 3 декабря: «Зачем мне ждать иностранного бомжару из Украины? Я не пляшу под чужую дудку»

Чемпион WBC в тяжелом весе рассказал, почему его бой с за абсолютное чемпионство 3 декабря сорвался.

«Когда я устраивал камбэк, я предложил бой Усику. Он сказал, что хочет корону WBC, которую удерживают цыгане. Я сказал, что если он хочет ее, то пусть придет и возьмет.

Не могу назвать сумму на камеру, но ему предложили очень много денег, чтобы он подрался 3 декабря. Но он сказал, что ему нужен шестимесячный тренировочный лагерь, сморозил какую-то глупость. Так что Усик отклонил предложение.

Это моя карьера. Зачем мне ждать иностранного бомжару из Украины? Этот бой будет на моих условиях, я не пляшу под чужую дудку. Время придет, и если он выйдет против меня, значит выйдет.

Если тебе предлагают бой, и твое положение позволяет на него согласиться, то нужно это делать. Если ты не согласишься, то эта птичка улетит, и ты потеряешь возможность», – сказал Фьюри.

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