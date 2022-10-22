Тайсон Фьюри объяснил, почему передумал завершать карьеру: «Не думаю, что могу жить нормальной жизнью»

Чемпион WBC в тяжелом весе рассказал, почему решил возобновить карьеру.

«Я правда считал, что закончил карьеру. Люди мне не верят, но я мог бы положить руку на Библию и пройти тест на детекторе лжи. Когда я говорил, что завершил карьеру, я действительно так думал.

Но я не думаю, что могу жить нормальной жизнью. Считаю, что мне нужна медицинская помощь, чтобы я мог это сделать.

Если кто-то поможет мне, я с удовольствием буду поддерживать с ним связь. Не могу покинуть эту игру и жить нормальной жизнью, если только психологически меня не подготовят к этому. Нормальная жизнь не для меня.

Вы спросите, какие у меня цели? Никаких. Где я хочу быть через пять лет? Нигде. У меня нет целей, я хочу продолжать драться и все», – сказал британец.

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